Stand: 20.08.2024 14:05 Uhr Ottersberg: Ein Toter und eine Schwerverletzte bei Frontalcrash

Bei einem Verkehrsunfall bei Ottersberg (Landkreis Verden) ist am Dienstagmorgen ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei geriet der Wagen des 55-Jährigen auf der Landstraße zwischen Ottersberg und Quelkhorn in einer Kurve in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit einem Lastwagen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls sei das Auto zurückgeschleudert worden und mit einem nachfolgenden Fahrzeug kollidiert. Der Mann und seine 46-jährige Ehefrau konnten von Ersthelfenden aus den Trümmern befreit werden. Der 55-Jährige starb noch am Unfallort, seine 46-jährige Ehefrau wurde unter akuter Lebensgefahr in eine Klinik geflogen, so die Polizei. Der Lastwagenfahrer, sowie der Fahrer des anderen Pkw erlitten einen Schock, hieß es. Der Lkw muss nun mit einem Kran geborgen werden. Dafür soll die L154 laut Polizei noch bis in die Abendstunden gesperrt bleiben.

