Stand: 23.08.2024 08:49 Uhr Mann und Ehefrau sterben bei Unfall im Landkreis Verden

Nach dem Frontalzusammenstoß eines Kleinwagens mit einem Lastwagen am Dienstag bei Ottersberg (Landkreis Verden) ist die lebensgefährlich verletzte Beifahrerin im Krankenhaus gestorben. Das hat die Polizei am Donnerstag mitgeteilt. Damit sind durch den Unfall zwei Menschen ums Leben gekommen. Am Dienstagmorgen war ein 55-Jähriger mit seinem Auto auf der Landesstraße 154 zwischen Ottersberg und Quelkhorn in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Wagen wurde zurückgeschleudert und stieß gegen das dahinter fahrende Auto, heißt es von der Polizei. Der 55-jährige Fahrer starb an der Unfallstelle, seine 46 Jahre alte Ehefrau und Beifahrerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen, wo sie am Mittwoch ihren Verletzungen erlag. Der Lastwagenfahrer und der zweite beteiligte Autofahrer erlitten einen Schock. Warum der Fahrer des Kleinwagens in den Gegenverkehr geriet, ist laut Polizei unklar.

VIDEO: Zwei Menschen sterben bei Unfall bei Ottersberg (1 Min)

