Stand: 23.07.2024 14:23 Uhr Osterbruch: 20.000 Euro für Restaurierung der St.-Petri-Kirche

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz fördert die Restaurierungsarbeiten in der evangelischen St.-Petri-Kirche in Osterbruch (Landkreis Cuxhaven) mit 20.000 Euro. Das Geld soll nach Angaben der Stiftung genutzt werden, um die Deckenmalerei aufzuarbeiten. Die flache Holzbalkendecke ist unter anderem mit Blumen und Pflanzenmotiven im Stil der Renaissance bemalt. Eine Inschrift legt nahe, dass die Malereien aus dem späten 17. Jahrhundert stammen. Die St.-Petri-Kirche in Osterbruch wurde laut Stiftung 1207 erstmals urkundlich erwähnt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min