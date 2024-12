Stand: 17.12.2024 12:25 Uhr Oldenburg: Mann nach Angriff in Innenstadt schwer verletzt

Ein 69-Jähriger ist am Montagnachmittag in der Oldenburger Innenstadt angegriffen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, schlug ein 24-Jähriger mehrmals auf den Mann ein. Fußgänger alarmierten daraufhin die Polizei. Außerdem schrien sie den 24-Jährigen laut einem Polizeisprecher an und forderten ihn auf, aufzuhören. Laut dem Sprecher ließ der Mann darauf kurz von dem 69-Jährigen ab, kam aber wenig später zurück und griff ihn erneut an. Mehrere Fußgänger blieben den Angaben zufolge vor Ort, bis die Polizei eintraf. Die Beamten überwältigten den 24-Jährigen und nahmen ihn fest. Er kam in eine psychiatrische Klinik. Der 69-Jährige kam mit schweren Verletzungen am Kopf in ein Krankenhaus. Ob sich die Männer kennen, ist laut Polizei unklar. Der 24-Jährige habe eine Aussage bisher verweigert, der 69-Jährige sei noch nicht befragt worden, so der Sprecher. Die Hintergründe sind noch unklar.

