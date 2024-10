Stand: 28.10.2024 14:21 Uhr Oldenburg: Jugendliche verfolgen E-Roller Dieb

In Oldenburg wurden laut Polizei am Wochenende zwei E-Scooter gestohlen. Als eine Gruppe von Teenagern in der Nacht auf Samstag den Diebstahl bemerkte, verfolgten sie einen der mutmaßlichen Täter. Dieser habe auf der Flucht den Roller zur Seite geworfen und sei anschließend zu Fuß weiter gelaufen. Kurze Zeit später hätten die Jugendlichen den mutmaßlichen Täter erneut getroffen. Sie versuchten nach Angaben der Polizei mit ihm zu sprechen. Daraufhin habe der Unbekannte mit Pfefferspray gesprüht und erneut die Flucht ergriffen. Die Jugendlichen wurden dabei leicht verletzt. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise. Diese können sich unter der Telefonnummer (0441) 790 41 15 melden.

