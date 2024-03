Stand: 16.03.2024 12:41 Uhr Ohne Führerschein unterwegs - Rollerfahrer ruft selbst Polizei

In der Nacht zu Samstag ist in Oldenburg ein 18-Jähriger ohne Licht und ohne Helm auf einem Roller durch die Innenstadt gefahren. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen den jungen Mann dabei beobachtet, wie er zunächst durch mehrere kleine Straßen fuhr. Sie folgten ihm. Dann sprang der Mann plötzlich ab und flüchtete zu Fuß. Den Roller ließ er demnach mitten auf der Straße zurück. Der 18-Jährige rief kurz darauf selbst die Polizei und berichtete, er werde von einem Auto verfolgt. Ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge 1,0 Promille. Außerdem besitze der Mann keinen Führerschein, der Roller sei nicht versichert und ohne Erlaubnis von dem 18-Jährigen gefahren worden, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen dauern an.

