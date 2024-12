Stand: 28.12.2024 08:48 Uhr Offenbar illegales Autorennen auf der Bundesstraße

In Südbrookmerland (Landkreis Aurich) haben sich zwei junge Männer am Freitagabend offenbar ein Autorennen geliefert. Andere Verkehrsteilnehmende meldeten den Vorfall, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Autos fuhren demnach nebeneinander auf der B72. Beamte hielten die Fahrer an. Am Steuer saßen demnach ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger, beide aus Aurich. Gegen beide leitete die Polizei Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen ein. Ihre Führerscheine wurden beschlagnahmt.

Weitere Informationen Unfall in Oldenburg: Gab es davor ein Autorennen? Ein Auto wurde schwer beschädigt. Der Fahrer floh. Laut Polizei hatte er sich zuvor mit zwei anderen ein Rennen geliefert. (23.12.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min