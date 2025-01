Stand: 20.01.2025 08:17 Uhr Nordwesten räumt bei Deutschem Jugend-Naturschutzpreis ab

Bei der Verleihung des neuen Deutschen Jugend-Naturschutzpreises sind zwei Projekte aus dem Nordwesten ganz vorne gelandet. Der Preis wurde im Rahmen der Grünen Woche in Berlin zum ersten Mal verliehen. Mit einem der drei ersten Preise zeichnete das Bundesamt für Naturschutz (BfN) die Jugendgruppe "Die Falkenaugen" aus Rastede (Landkreis Ammerland) aus. Die seit 2016 bestehende Jugendgruppe habe mehrere Projekte, die die Lebensbedingungen einzelner Arten gezielt verbessern sollen, so die Jury. Die Jugendlichen lernen auch, Pflanzen und Tiere zu bestimmen. Den Preis für die kreativste Idee erhielt Jonte Mai aus Bremen: Der 16-Jährige baut alte Kaugummi-Automaten zu Saatgut-Automaten um. In den Automaten stecken Saatgut-Kugeln - sie enthalten Samen für Blumen, die für Wildbienen geeignet sind.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 20.01.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Umweltschutz