Stand: 06.05.2025 08:40 Uhr Nordwestbahn erfasst Pkw an Bahnübergang - Lokführer unter Schock

In Goldenstedt im Landkreis Vechta ist ein 74 Jahre alter Autofahrer am Samstag auf einem nicht beschrankten Bahnübergang mit einem Zug kollidiert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der Goldenstedter die von Vechta kommende Nordwestbahn offenbar übersehen. Der 30-jährige Lokführer habe einen Schock erlitten. Der Autofahrer sowie die 80 Fahrgäste der Bahn seien unverletzt geblieben. Das Auto und die Nordwestbahn wurden laut Polizei beschädigt, die Bahn sei jedoch fahrbereit geblieben.

VIDEO: Nordwestbahn und Auto kollidieren: Zugführer erleidet Schock (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min