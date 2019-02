Stand: 24.02.2019 15:13 Uhr

Nordwestbahn: Ab Montag fahren alle Züge wieder

In der vergangenen Woche und am Wochenende sind immer wieder Züge der Nordwestbahn ausgefallen. Der Grund waren viele erkrankte Lokführer. Schichten konnten vom Unternehmen nicht besetzt, ein Schienenersatzverkehr meist nicht angeboten werden. Ein großes Ärgernis für die Kunden. Das soll nun ein Ende haben, versicherte das Unternehmen am Sonntag. Ab sofort seien wieder ausreichend Kollegen im Dienst, damit alle Züge zum Wochenstart fahren können, sagte ein Sprecher NDR.de.

Sonntag gab es doch Zugausfälle

Eigentlich sollte der Verkehr nach Angaben der Nordwestbahn vom Sonnabend bereits am Sonntag wieder reibungslos laufen - doch während die S-Bahn zwischen Bremen und Nordenham tatsächlich wieder auf der Schiene unterwegs war, kam es stattdessen zu Zugausfällen zwischen Bremen und Osnabrück. Erneut sei der Krankenstand der Grund dafür, so das Unternehmen.

Nordwestbahn will Bereitschaftsdienst einrichten

Die zuletzt häufig auftretenden Zugausfälle sorgen auch beim Fahrgastverband ProBahn und der Lokführer-Gewerkschaft GDL für Kritik. Sie werfen der Nordwestbahn vor, zu wenige Lokführer im Einsatz zu haben. Die aber wies das zurück. Im Bereich Weser-Ems habe man nicht zu wenige Lokführer. Das Unternehmen kündigte an, künftig einen Bereitschaftsdienst für Notfälle einrichten zu wollen, um so auf Ausfälle zu reagieren.

