Stand: 06.08.2024 12:17 Uhr Nordenham: Lastwagen erfasst Mann auf Bundesstraße

Ein 50 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) lebensgefährlich verletzt worden. Der Fußgänger war laut Polizei am Montag aus ungeklärter Ursache auf die Bundesstraße 212 getreten und von einem Lastwagen erfasst worden. Der 42-jährige Fahrer des Lkw habe stark gebremst, den Zusammenstoß mit dem Fußgänger aber nicht mehr verhindern können, so die Polizei. Der 50-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Fahrer und der Beifahrer des Lastwagens blieben unverletzt. Die Bundestraße war nach dem Unfall vier Stunden voll gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min