Neues Stadion für VfB Oldenburg: Stadtrat gibt grünes Licht Stand: 15.04.2024 21:01 Uhr In Oldenburg hat der Stadtrat am Montagabend den Bau eines neuen Fußballstadions beschlossen. Hauptmieter soll der VfB Oldenburg werden. Kritik gibt es vor allem an der Finanzierung durch die Stadt.

Seit mehr als 20 Jahren ist über den Bau einer neuen Arena für den VfB diskutiert worden. "Wir wollen jetzt einen Schlussstrich ziehen - und werden das am 15. April auf der Basis belastbarer Ergebnisse tun können", sagte Oberbürgermeister Jürgen Krogmann (SPD). Wie die Stadt mitteilte, soll das Projekt voraussichtlich 50,4 Millionen Euro kosten. Dafür soll zunächst ein städtisches Unternehmen gegründet werden, das für den Bau und den Betrieb des Stadions zuständig ist. Das neue Stadion soll dann ab 2025 direkt neben den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg entstehen.

Chance für Profifußball

Die Stadt sieht in dem Neubau eine Chance für den Profifußball: Sollte der VfB Oldenburg in die dritte Liga aufsteigen, seien in dem neuen Stadion auch die Auflagen des Deutschen Fußballbundes erfüllt, teilte die Stadt auf ihrer Webseite mit. In der jetzigen Spielstätte, dem Marschwegstadion, seien diese Auflagen nicht umsetzbar.

Kritik an Neubau des Fußballstadions

Die Bürgerinitiative "Kein StadionBau" kritisiert, dass das Stadion hauptsächlich dem VfB Oldenburg zugutekomme, während andere Vereine ausgeschlossen würden. So sehe der Stadionplan etwa keine Bereiche für Sportarten wie zum Beispiel Leichtathletik vor, heißt es auf der Webseite der Initiative. Zudem soll das Stadion nach Angaben der Stadt jährlich mit rund zwei Millionen Euro bezuschusst werden.

