Stand: 29.11.2024 15:32 Uhr Neuer Windpark auf Island: Großauftrag für Enercon

Das Unternehmen Enercon aus dem ostfriesischen Aurich liefert 28 Windenergie-Anlagen für den ersten großen Windpark in Island. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, hat es dafür einen entsprechenden Vertrag mit dem isländischen Versorger Landsvirkjun geschlossen. Landsvirkjun wolle mit dem Projekt seinen Energiemix um Windkraft erweitern und Island unabhängiger von anderen Energiequellen machen, so Enercon. Die Bauarbeiten beginnen noch in diesem Jahr. Enercon und Landsvirkjun arbeiten bereits seit 2012 zusammen, als die ersten Windkraftanlagen in Island errichtet wurden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 29.11.2024 | 13:30 Uhr