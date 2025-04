Nach Schlägerei an Sander Schule: Polizei übergibt Ermittlungen Stand: 16.04.2025 18:38 Uhr Im Januar hatte eine Schlägerei zwischen Mädchen an der Oberschule in Sande (Landkreis Friesland) für Aufsehen gesorgt. Jetzt hat die Polizei die Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft Oldenburg übergeben.

Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft mitteilte, wird wegen des Verdachts der gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Beteiligt waren demnach insgesamt fünf Personen, die sich gegenseitig verletzt haben sollen. Gegen zwei Tatverdächtige wurde das Verfahren laut Staatsanwaltschaft allerdings eingestellt, weil sie keine 14 Jahre alt sind. Ermittelt werde noch gegen drei andere Jugendliche.

Jugendliche kam mit Hirnblutung ins Krankenhaus

Zu dem Vorfall war es Ende Januar an der Oberschule in Sande gekommen. Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Mädchen wurde eine 14-Jährige offenbar so schwer verletzt, dass sie mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden musste. Laut ihrer Mutter erlitt die Jugendliche eine Hirnblutung. Der Prügelei war wohl ein längerer Konflikt vorausgegangen. Nach Informationen der "Nordwest Zeitung" stellte sich später heraus, dass nicht alle Verletzungen des Mädchens ausschließlich von der Auseinandersetzung kamen.

