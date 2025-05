Stand: 16.05.2025 15:31 Uhr Nach Kollision in Emden: Motorradfahrer weiter in Lebensgefahr

Der bei einem Verkehrsunfall in Emden verletzte 24-jährige Motorradfahrer schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Das teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Laut Polizei war der Mann am Montagabend stadtauswärts unterwegs, als er von einem Linienbus erfasst wurde. Der 61-jährige Fahrer des Busses wollte demnach auf das Gelände einer Tankstelle abbiegen und nutzte dafür die Linksabbieger-Spur. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden Motorradfahrer, es kam zur Kollision. Der 24-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

VIDEO: Linienbus stößt in Emden mit Motorrad zusammen (1 Min)

Weitere Informationen Schwerer Unfall: Zwei Motorradfahrer stoßen im Emsland zusammen Die beiden Männer kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Laut Polizei schweben sie aber nicht in Lebensgefahr. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.05.2025 | 09:30 Uhr