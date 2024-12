Stand: 21.12.2024 11:41 Uhr Nach Entgleisung: Bahnstrecke zwischen Oldenburg und Bremen gesperrt

Die Zugstrecke zwischen Oldenburg und Bremen ist nach der Entgleisung eines Zuges während einer Betriebsfahrt am Samstagmorgen gesperrt. Laut der Deutschen Bahn führt die Sperrung zu Umleitungen, Verspätungen und Ausfällen im Fernverkehr. Betroffen sind demnach Züge auf der Verbindung zwischen Norddeich Mole und Bremen. Diese werden über Rheine umgeleitet, wodurch sich die Fahrtzeit um rund 35 Minuten verlängert. Die Halte in Augustfehn, Westerstede-Ocholt, Bad Zwischenahn, Oldenburg Hauptbahnhof, Hude, Delmenhorst, Bremen Hauptbahnhof, Verden (Aller) und Nienburg (Weser) entfallen. Stattdessen halten die Züge in Osnabrück. Reisenden wird empfohlen, alternative Verbindungen wie die Regionalzüge RE8 und RE1 oder den ICE München - Bremen ab Hannover zu nutzen. Die Deutsche Bahn rät, sich vor Reiseantritt über aktuelle Verbindungen auf bahn.de, in der DB Navigator-App oder telefonisch unter (030) 29 70 zu informieren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr