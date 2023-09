Stand: 14.09.2023 12:06 Uhr Nach Brand in Wohnhaus: 32-Jährige stirbt im Krankenhaus

Die bei einem Brand in einem Wohnhaus im ostfriesischen Eversmeer (Landkreis Wittmund) schwer verletzte 32-Jährige ist tot. Sie starb am Donnerstagmorgen im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Als am frühen Mittwochabend der Notruf einging, hielten sich noch Menschen in dem Gebäude auf, hieß es. Die 32-Jährige wurde demnach von der Feuerwehr aus dem Haus gebracht und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Vier Feuerwehrleute seien bei dem Einsatz leicht verletzt worden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine sechsstellige Summe. Das Haus sei durch das Feuer zerstört worden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.09.2023 | 19:00 Uhr