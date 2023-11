Stand: 03.11.2023 09:04 Uhr Nach Beiß-Attacke: Hundeführerschein in Bremen bald Pflicht?

Nach der Beiß-Attacke eines Hundes auf ein sechsjähriges Mädchen in Bremen sollen Hundebesitzer zukünftig eine Prüfung ablegen müssen. Das kündigte Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) an. "Tatsächlich benötigen wir einen weitergehenden Ansatz, um tragische Beißunfälle wie am Mittwoch zu verhindern", sagte er. Gemeinsam mit dem Gesundheitsressort werde noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf zum Ablegen einer Sachkundeprüfung für Hundehalter vorgelegt, so der Innensenator. Ein Rottweiler hatte sich am Mittwoch von seiner Leine losgerissen und anschließend dem Kind in den Kopf gebissen. Nach Angaben der Polizei wurde das Mädchen schwer verletzt. Gegen den Halter wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Momentan werde geprüft, ob es in der Vergangenheit bereits ähnliche Vorfälle des Mannes gab, teilte der Bremer Senat mit.

