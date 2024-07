Stand: 31.07.2024 12:08 Uhr Nach Absturz von Leichtflugzeug: Pilot aus Klinik entlassen

Der vor zwei Tagen in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) abgestürzte Pilot hat das Krankenhaus verlassen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 65-Jährige wurde bei dem Unfall demnach schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte er am Montagnachmittag allein am Flughafen in Ganderkesee abgehoben. In gut 100 Metern Höhe war der Motor ausgefallen, die Maschine stürzte ab und prallte auf einem Feld in der Nähe des Flughafens auf. Der 65-Jährige war den Angaben zufolge ansprechbar und setzte selbst einen Notruf ab. Ein privater Hubschrauber ortete ihn aus der Luft, die Besatzung leistete Erste Hilfe und gab die genauen Koordinaten an die alarmierten Einsatzkräfte weiter. Rund 40 Kräfte rückten aus. Ein Rettungshubschrauber brachte den Piloten in ein Krankenhaus. Spezialisten entschärften das Rettungssystem des Leichtflugzeugs, das bei dem Absturz nicht ausgelöst hatte. Das Flugzeug wurde abgeschleppt. Ermittler vermuten, dass ein technischer Defekt der Auslöser für den Unfall war und schätzen den Schaden auf rund 40.000 Euro.

VIDEO: Ganderkesee: 65-Jähriger stürzt mit Leichtflugzeug ab (1 Min)

