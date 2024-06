Stand: 12.06.2024 14:47 Uhr Museumsbesucher können ab Freitag wieder auf die "Mölders"

Besucherinnen und Besucher des Deutschen Marinemuseums in Wilhelmshaven können ab Freitag wieder den ehemaligen Zerstörer "Mölders" im Museumshafen besichtigen. Das teilte die Museumsleitung mit. Eine neue Brücke sorgt für einen bequemen Zugang von Land aus auf das große Kriegsschiff. Vor fast einem Jahr - im Juli 2023 - war die Kaje an der Ostpier unter der alten Brücke zur "Mölders" abgesackt. Der Zugang zum Schiff musste daraufhin gesperrt werden. Das Eintrittsgeld wurde seither um 25 Prozent reduziert, weil eine der Hauptattraktionen des Deutschen Marinemuseums nicht mehr besichtigt werden konnte. Lediglich Kleingruppen von 20 Personen gelangten noch in Begleitung über den Notausgang auf das Schiff, aber auch nur, wenn dort Veranstaltungen gebucht waren. Jetzt ist der Zugang zum größten deutschen Museumskriegsschiff wieder für alle offen.

