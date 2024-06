Stand: 26.06.2024 07:46 Uhr Motorradfahrerin bei Sturz in Kurve lebensgefährlich verletzt

Eine 24-Jährige ist am Dienstagabend in Emden bei einem Motorradunfall lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau sei mit ihrem Bike in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Daraufhin prallte sie gegen eine Schutzplanke und einen Pfahl. Die Frau sei mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, so ein Polizeisprecher.

