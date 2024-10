Stand: 28.10.2024 14:15 Uhr Motorradfahrer schleift Mann mehrere Meter mit - schwer verletzt

Ein Mann ist in Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) von einem Motorrad angefahren und schwer verletzt worden. Der 38-Jährige war zuvor laut Polizei auf die Straße gegangen, um eine Warnbake aufzustellen. Hintergrund war offenbar ein Streit um die Durchfahrt zweier Motorradfahrer. Laut Angaben des 38-jährigen Anwohners gegenüber der Polizei wollten er und ein weiterer Anwohner die beiden Motorradfahrer am Samstagmittag auf der Straße Maidamm zum Anhalten oder zum langsameren Fahren auffordern. Der andere Anwohner habe dabei mit einem Besenstil gegen den Helm des ersten Motorradfahrers geschlagen. Beim Aufstellen der Warnbake wurde der 38-Jährige von einem Motorrad angefahren und mehrere Meter mitgeschleift. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Anwohner in ein Krankenhaus. Der 28-jährige Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun, warum es zu dem Unfall gekommen ist. Ein externer Gutachter wurde eingeschaltet.

