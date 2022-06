Stand: 24.06.2022 07:56 Uhr Motorradfahrer in Remels tödlich verunglückt

Ein 33-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Remels im Landkreis Leer tödlich verunglückt. Der Autofahrer verletzte sich bei dem Unfall in der Nacht zu Freitag schwer, sagte eine Polizeisprecherin. Der Motorradfahrer war zwischen Remels und Westerstede unterwegs, als er an einer Einmündung mit dem Auto des 29-Jährigen zusammenstieß. Der Autofahrer hatte gerade links abbiegen wollen. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall zerstört, so die Sprecherin. Die Schaden belaufe sich auf rund 13.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.06.2022 | 08:30 Uhr