Stand: 28.10.2024 14:30 Uhr Motorrad prallt gegen Rasenmähertrecker - Biker wird schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Rasenmähertrecker in Wittmund (Landkreis Ostfriesland) sind am Samstag zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 83-Jähriger mit einem Rasenmähertrecker auf seinem Grundstück beschäftigt. Als er im Anschluss auf die Straße fuhr, übersah er laut Polizei einen herannahenden Motorradfahrer. Durch die Kollision wurde der 52-jährige Motorradfahrer in einen Straßengraben geschleudert und schwer verletzt. Er musste per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der 83-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.10.2024 | 15:00 Uhr