Stand: 23.08.2024 14:22 Uhr Mordversuch mit Armbrust? Ehepaar in Achim festgenommen

Die Polizei hat am Donnerstagabend in Achim (Landkreis Verden) ein Ehepaar festgenommen, das zuvor in Bremen mit einer Armbrust auf einen Mann geschossen haben soll. Zeugen hatten den verletzten 42-Jährigen auf einem Friedhof gefunden. Er hatte laut Polizei ein blutende Wunde am Rücken. Der Verletzte habe ausgesagt, dass ihn ein Mann mit einem Hammer attackiert und eine Frau mit einer Armbrust beschossen habe, so die Polizei. Auf dem Friedhof fanden die Einsatzkräfte einen entsprechenden Pfeil. Der 42-Jährige kam ins Krankenhaus, seine Verletzung war laut Polizei aber nicht lebensgefährlich. Im Zuge der Fahndung nahmen Polizisten aus Niedersachsen in Achim eine 42-jährige Frau und ihren 50 Jahre alten Ehemann fest. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei haben sich die Verdächtigen und das Opfer gekannt. Die Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 entgegen.

