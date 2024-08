Stand: 30.08.2024 12:55 Uhr Mit frisiertem Mofa auf der Flucht vor der Polizei

Mit einem umgebauten Mofa ist ein 17-Jähriger in Bunde (Landkreis Leer) vor der Polizei geflüchtet. Wie die Beamten mitteilten, war ihnen am Donnerstagnachmittag das Fahrzeug aufgefallen. Als sie den 17-Jährigen kontrollieren wollten, gab er Gas. Dabei griff er den Angaben zufolge nach hinten und klappte das Nummernschild nach oben, damit die Beamten es nicht mehr lesen konnten. Bei der Verfolgung sei er zeitweise mit 60 statt erlaubten 25 km/h unterwegs gewesen, so die Polizei weiter. Auch sei der Jugendliche beim Versuch ihn anzuhalten auf eine Polizistin zugefahren, sodass sie mit einem Sprung zur Seite ausweichen mussten. Als ihn die Beamten ihn schließlich stoppten, entdeckten sie an dem Mofa unter anderem eine Deckenbeleuchtung statt regulärer Frontscheinwerfer. Die Polizei ermittelt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, weil das Mofa schneller als erlaubt fahren konnte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min