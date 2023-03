Stand: 08.03.2023 06:06 Uhr "Miss Ostfriesland": Welche ist die schönste Kuh im Land?

Rund 100 Kühe gehen heute in Leer in das Rennen um den Titel "Miss Ostfriesland 2023". Der Verein der Ostfriesischen Stammviehzüchter lädt zur 41. Ausgabe der Excellent-Schau. Dabei präsentieren Züchter ihre Tiere wieder in der Leeraner Ostfrieslandhalle vor den Preisrichtern. Die Kuh mit den besten Eigenschaften wird zur "Miss Ostfriesland" gekürt. Die Titelinhaberin ist die knapp zehn Jahre alte rotbunte Kuh "Manita" von Züchtern aus Burhafe (Landkreis Wittmund). Sie will ihren Titel verteidigen.

