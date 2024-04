Stand: 04.04.2024 19:45 Uhr Milchkontor will im Werk Edewecht 35 Stellen abbauen

Das nach eigenen Angaben größte Molkereiunternehmen Deutschlands, das Deutsche Milchkontor (DMK) mit Sitz in Bremen, plant offenbar den Abbau von rund 150 Stellen. Allein 35 könnten in der Käserei im Werk Edewecht im Ammerland wegfallen. Das Milchkontor begründet die Pläne mit gesunkenen Liefermengen und dem Stukturwandel in der Branche. Berichte der Lebensmittel-Zeitung, wonach auch eine von drei Produktionslinien stillgelegt werden soll, bestätigte das Milchkontor nicht. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in Oldenburg kritisierte die Entlassungspläne. Das Werk in Edewecht sei laut NGG voll ausgelastet. Teile der Käserei zu schließen, sei überhaupt nicht nachvollziehbar. Das DMK hatte im März mitgeteilt, dass auch ein Produktionsstopp in Dargun (Mecklenburg-Vorpommern) geprüft werde. In Everswinkel (Nordrhein-Westfalen) könnte zudem eine Milchannahme eingestellt werden. In Hohenwestedt (Schleswig-Holstein) werde möglicherweise ein sogenannter Pulverturm nicht länger betrieben.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.04.2024 | 15:00 Uhr