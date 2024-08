Stand: 03.08.2024 12:00 Uhr Meyer Werft dockt neues Kreuzfahrtschiff "Disney Treasure" aus

Bei der Papenburger Meyer Werft ist am Samstag ein neues Kreuzfahrtschiff ausgedockt worden. Die "Disney Treasure" ist das vierte Schiff für die Disney Cruise Line und soll noch dieses Jahr fertig werden. An Bord des Neubaus haben rund 4.000 Passagiere Platz - in mehr als 1.200 Kabinen. Angetrieben wird das Schiff mit Flüssigerdgas (LNG). Die "Disney Treasure" ist 341 Meter lang. Das Ausdocken dauerte etwa 40 Minuten - begleitet von einem Feuerwerk und vielen Schaulustigen.

