Stand: 23.11.2023 11:37 Uhr Mann zeigt Hitlergruß - 13-Jährige zeigen ihn bei Polizei an

Zwei Jugendliche haben am Dienstag einen Mann angezeigt, der den verbotenen Hitlergruß gezeigt und rechte Parolen geäußert hat. Die beiden 13-Jährigen hatten laut Polizei an einer Haltestelle in Bremen gesessen, als der 64-Jährige den Hitlergruß zeigte und "Heil" sagte. Danach soll er die beiden gefragt haben, ob sie wüssten, was das bedeutet. Als sie es bestätigten, zeigte er den Polizeiangaben zufolge erneut den Hitlergruß und sagte: "Sieg Heil." Die beiden Jugendlichen gingen daraufhin zur gegenüberliegenden Polizeiwache. Die Polizisten trafen den Mann noch vor Ort an und nahmen ihn mit auf die Wache. Er erhielt eine Strafanzeige wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Der Staatsschutz ermittle weiter gegen den Mann und werde den Fall an die Staatsanwaltschaft weitergeben, sagte eine Polizeisprecherin.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rechtsextremismus