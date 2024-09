Stand: 01.09.2024 14:03 Uhr Mann sticht Frau nieder - Polizei sucht flüchtigen Tatverdächtigen

Die Polizei Bremen sucht einen 31 Jahre alten Mann, der auf eine 27-Jährige eingestochen haben soll. Den Angaben zufolge kannten sich die beiden. Der betrunkene Mann soll demnach am Freitag mehrfach an der Wohnungstür der Frau geklingelt haben. Als sie ihn nicht hereinlassen wollte, stach er mit dem Messer auf sie ein. Die Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, in Lebensgefahr war sie laut Polizei nicht. Der namentlich bekannte Mann ist auf der Flucht.

