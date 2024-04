Stand: 09.04.2024 09:59 Uhr Mann raucht Zigarette im Bahnhof - und muss ins Gefängnis

Die Bundespolizei in Oldenburg hat am Dienstag einen 44-Jährigen festgenommen, der per Haftbefehl gesucht wurde. Den Angaben zufolge war der Mann am Vormittag aufgefallen, weil er trotz des Rauchverbots im Hauptbahnhof eine Zigarette rauchte. Als die Beamten seine Personalien kontrollierten, habe sich herausgestellt, dass er per Haftbefehl gesucht wurde. Im Juni 2023 war der Mann wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von 2.500 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen verurteilt worden. Da er nicht bezahlen konnte, wurde der Mann von den Bundespolizisten ins Gefängnis gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min