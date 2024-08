Stand: 10.08.2024 09:42 Uhr Mann randaliert mit Hammer - Spezialkräfte überwältigen 37-Jährigen

Spezialkräfte der Polizei haben in Bremen einen mit einem Hammer bewaffneten Mann überwältigt und festgenommen. Der 37-Jährige habe am Freitagnachmittag mit dem Hammer gegen Scheiben des Polizeireviers Bremen-Mitte geschlagen und die Beamten bedroht, teilte die Polizei mit. Anschließend sei er geflüchtet und später im Bereich des Osterdeichs angetroffen worden. Der Einsatz eines Elektroschockers zeigte keine Wirkung, der 37-Jährige sprang in die Weser. Spezialeinsatzkräfte konnten den psychisch auffälligen Mann schließlich festnehmen. Den Angaben zufolge hatte er sich mit dem Hammer selbst verletzt. Er wurde zur Begutachtung in eine psychiatrische Klinik gebracht. Nach Angaben der Polizei muss sich der 37-Jährige nun unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung verantworten.

