Stand: 13.09.2024 13:50 Uhr Mann in Cuxhaven mit Flüssigkeit übergossen und angezündet

In Cuxhaven-Altenwalde soll ein 37-Jähriger am Donnerstagabend einen Mann mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und ihn angezündet haben. Wie die Polizei mitteilte, überlebte das 68 Jahre alte Opfer den Angriff. Die Beamten ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Der angegriffene Mann sei mit Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Genauere Angaben zur Schwere seiner Verletzungen konnte die Polizei noch nicht machen. Der mutmaßliche Täter war den Angaben zufolge geflüchtet, konnte aber im Verlauf der Nacht im Stadtgebiet Cuxhaven durch ein eingesetztes Spezialeinsatzkommando vorläufig festgenommen werden. Wegen der noch laufenden Ermittlungen wollte die Polizei weitere Details zunächst nicht bekannt geben.

