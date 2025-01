Stand: 09.01.2025 13:56 Uhr Mann in Bremen-Mahndorf angeschossen: Polizei stellt Verdächtige

In Bremen ist ein 25-Jähriger bei einer Auseinandersetzung durch Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann hatte Montagabend im Ortsteil Mahndorf an einer Haustür geklingelt und um medizinische Hilfe gebeten, so die Polizei. Der Rettungsdienst stellte mehrere Schussverletzungen fest. Der Mann wurde im Krankenhaus notoperiert und sei inzwischen außer Lebensgefahr, so ein Polizeisprecher. Erste Ermittlungsergebnisse ergaben demnach, dass er mit anderen Personen aneinandergeraten war, bevor die Schüsse fielen. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben mehrere Verdächtige im Alter zwischen 25 und 46 Jahren vorläufig fest. Die Hintergründe und der Ablauf der Tat sind bisher nicht bekannt. Zeugen können sich unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 melden.

