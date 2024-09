Stand: 11.09.2024 14:53 Uhr Polizeigebäude mehrfach beschädigt? 40-Jähriger festgenommen

Nach mehreren Beschädigungen an einem Polizeigebäude in Lemwerder (Landkreis Wesermarsch) hat die Polizei einen Verdächtigen geschnappt: Der Mann habe sich in der Nacht zum Mittwoch in der Nähe der Dienststelle aufgehalten und sei zunächst geflohen, kurz darauf aber in der Nähe festgenommen worden, so ein Sprecher. Seinen Angaben nach fand die Polizei bei dem 40-Jährigen mehrere verdächtige Gegenstände, außerdem entdeckte sie am Gebäude mehrere Brandbeschleuniger. Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen davon aus, dass der Mann die Dienststelle in Brand setzen wollte. Nach der Festnahme habe sich der 40-Jährige psychisch auffällig verhalten, so der Sprecher. Der Mann wurde von einem Arzt untersucht und in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Seit Juli waren an dem Dienstgebäude laut Polizei drei Mal Fenster beschädigt worden. Der Schaden belaufe sich auf mindestens 3.000 Euro, hieß es.

