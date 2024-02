Stand: 23.02.2024 06:32 Uhr Leck auf Binnenschiff: Knapp ein Meter Wasser im Maschinenraum

Ein Wassereinbruch auf einem Binnenschiff hat am Donnerstagnachmittag einen größeren Einsatz im Braker Hafen ausgelöst. Nach Angaben der Wasserschutzpolizei hatte der Kapitän bemerkt, dass das Schiff 20 Zentimeter tiefer als erwartet im Wasser liegt. Im Maschinenraum entdeckte er, dass eingedrungenes Flusswasser bereits fast einen Meter hoch stand. Die gerufenen Einsatzkräfte pumpten das Wasser mit vier Tauchpumpen ab. Anschließend schleppten sie das Binnenschiff zur Entladestelle des Hafens, um dort die Ladung von 765 Tonnen Raps von Bord zu holen. Damit sei es gelungen, eine Havarie des Schiffes mit noch 2.500 Litern Diesel im Tank zu verhindern, so die Polizei. Am leeren Schiff fanden die Einsatzkräfte einen mehr als zehn Zentimeter langen Riss. Dieser sei wohl bei einem der letzten Anlegemanöver in den Rumpf eingedrückt worden und habe so zu dem Wassereinbruch geführt.

