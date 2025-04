Lebende Würgeschlange im Altkleidercontainer entdeckt Stand: 13.04.2025 14:23 Uhr In Bremervörde (Landkreis Rotenburg) ist am Samstag eine lebende Schlange in einem Altkleidercontainer gefunden worden. Es handelt sich um eine Würgeschlange, vermutlich um eine Boa.

Das sagte ein Sprecher der Polizei Rotenburg dem NDR Niedersachsen am Sonntag. Ein Mitarbeiter habe die Schlange beim Entleeren des Containers entdeckt. Sie sei in einem zugeschnürten Kopfkissenbezug gefangen gewesen. Die Beamten vermuten, dass die Schlange ausgesetzt wurde. Sie sei zwischen einem und zwei Meter groß, ihre Haut habe eine gräuliche Färbung, sagte der Sprecher. Ihr Biss sei für Menschen nicht giftig.

Schlange wurde in eine spezielle Tierauffangstation gebracht

Polizeibeamte brachten die Schlange in eine Wildttierauffangstation in Soltau (Landkreis Heidekreis). Dort soll sie dem Sprecher zufolge vorerst bleiben. Für den Transport ließen die Beamten die Schlange auf Anraten eines Experten aus Soltau in dem Kopfkissenbezug. Die Schlange sei wohlauf, sagte der Polizeisprecher. Wie lange sie in dem Container gefangen war, ist demnach unklar. Experten der Wildtierauffangstation gehen laut dem Polizeisprecher davon aus, dass es sich bei dem Exemplar um eine besondere Züchtung handelt. Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet um Hinweise zum Eigentümer oder der Eigentümerin.

Schlagwörter zu diesem Artikel Haustiere Wildtiere Tiere