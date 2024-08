Stand: 29.08.2024 15:17 Uhr Landwirt in Lohne bei Feldarbeiten von Trecker überrollt

In Lohne im Landkreis Vechta ist ein Landwirt von einem Trecker überrollt worden. Der 64-Jährige war am Mittwochnachmittag zu Fuß auf dem Acker unterwegs. Sein 59-jähriger Kollege fuhr nach Polizeiangaben in dem Moment rückwärts und übersah den Mann dabei. Er wurde lebensgefährlich verletzt. Der 64-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

