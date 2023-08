Stand: 09.08.2023 21:33 Uhr LNG-Terminal Wilhelmshaven: Umweltschutz-Stichproben unauffällig

Stichproben zum Umweltschutz beim LNG-Terminal in Wilhelmshaven sind bislang größtenteils unauffällig gewesen. Das teilte der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) am Mittwoch mit. Seit sieben Monaten ist das Regasifizierungsschiff "Höegh Esperanza" in Betrieb - unter strengen Umweltauflagen. Der Landesbetrieb überwacht nach eigenen Angaben unter anderem die Ausbreitung von Chlor in der Nordsee, mit dem die Rohre gereinigt werden. Im Januar war der Grenzwert kurzfristig überschritten worden. Darauf sei der Betreiber schnell aufmerksam gemacht worden, so der NLWKN. Weitere Überschreitungen seien im Rahmen der Messungen nicht festgestellt worden. Auch in Zukunft würden die Auswirkungen auf die Umwelt genau kontrolliert, sagte Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne).

