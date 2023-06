Stand: 24.06.2023 12:56 Uhr Krummhörn: Vermisster 80-Jähriger in Graben gefunden

Ein 80-Jähriger aus Rysum in der Gemeinde Krummhörn (Landkreis Aurich) ist am Freitag aus einer äußerst misslichen Lage befreit worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Tochter ihren Vater am Mittag als vermisst gemeldet. Er sei mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl unterwegs. Einsatzkräfte machten sich auf die Suche. Feuerwehrleute entdeckten den Vermissten dann mitsamt seinem Gefährt in einem Graben, versteckt unter Schilf. Der Senior war laut Polizei trotz der Temperaturen unterkühlt, hatte aber keine Verletzungen. Zur Sicherheit wurde er ins Krankenhaus gebracht. Warum der 80-Jährige von der Straße abkam und mit dem Krankenfahrstuhl in den Graben stürzte, ist laut Polizei noch unklar. Fremdverschulden werde derzeit aber ausgeschlossen.

