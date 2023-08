Stand: 03.08.2023 07:51 Uhr Kreishaus Leer ab sofort offen für Assistenzhunde

Im Kreishaus Leer sind ab sofort Assistenzhunde erlaubt. Assistenzhunde würden für ihre Menschen wichtige Aufgaben übernehmen und ihnen bei der Bewältigung des Alltags helfen, heißt es zur Begründung vom Landkreis Leer. Deswegen stünden die Türen des Kreishauses sowie in vielen Außenstellen des Landkreises jetzt für die Vierbeiner offen. Der Landkreis Leer unterstützt damit die Kampagne "Assistenzhunde willkommen" des Vereins "Pfotenpiloten". Ziel der bundesweiten Kampagne ist es unter anderem, mehr Barrierefreiheit zu schaffen. Am 5. August ist dazu auf dem Denkmalplatz in Leer auch ein Aktionstag geplant.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.08.2023 | 09:30 Uhr