Stand: 10.11.2024 11:39 Uhr 69-Jähriger vermisst - Polizei findet Auto nahe Talsperre

Ein 69 Jahre alter Mann aus Cloppenburg wird seit dem 6. November vermisst. Die Polizei setzt bei der Suche nach ihm nun auf die Öffentlichkeit und hat dazu ein Foto des gesuchten Wolfgang Borrmann veröffentlicht. Der Vermisste wurde den Angaben zufolge zuletzt am Mittwoch gesehen. Nachdem sein Auto nahe der Thülsfelder Talsperre gefunden wurde, hat die Polizei dort einen größeren Sucheinsatz gestartet - bisher ohne Erfolg. Am Samstag waren etwa 250 Leute von Polizei, Feuerwehr, THW, DRK, DLRG im Einsatz. Auch Drohnen und mehrere Boote sowie zwei Rettungshundestaffeln wurden bei der Suche eingesetzt. Bei Einbruch der Dunkelheit wurde die Suche vorerst eingestellt und am Morgen fortgesetzt. Die Polizei bittet nun um Hinweise. Der Vermisste ist etwa 1,70 Meter groß, hat graue Haare und trägt eine Brille. Hinweise auf den Aufenthalt des Mannes nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04471) 18 600 entgegen.

