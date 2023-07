Stand: 16.07.2023 10:02 Uhr Kopfstoß gegen Polizeiauto: Mann leistet bei Kontrolle Widerstand

Bei einer Polizeikontrolle in Edewecht (Landkreis Ammerland) hat ein Mann am Samstag einen Dienstwagen mit einem Kopfstoß beschädigt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der 38-Jährige zuvor versucht, mit seinem E-Roller zu fliehen. Er soll der Polizei als Drogenkonsument bekannt und in den vergangenen Tagen zweimal vor Beamten geflüchtet sein. Während der Kontrolle habe der Beschuldigte "wüste Beleidigungen" geäußert und versucht, auf die Polizistinnen und Polizisten einzutreten, hieß es. Zudem habe er den Dienstwagen mit einem Kopfstoß beschädigt. Mehrere Beamte brachten den Mann schließlich auf eine Wache, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Später geriet der 38-Jährige erneut in den Fokus der Polizei: In einem Ortsteil von Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) fuhr er auf einem Fahrrad und benutzte laut Polizei dabei sein Handy. Als die Beamten ihn ansprachen, soll er diese erneut beleidigt haben. Die Polizei ermittelt gegen den 38-Jährigen. Sein E-Roller wurde beschlagnahmt.

