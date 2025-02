Stand: 26.02.2025 11:50 Uhr Körperverletzung am Pfandautomaten: Frau geht auf Frau los

In einem Supermarkt in Wilhelmshaven ist am Dienstag eine 51-Jährige auf eine andere Frau losgegangen, weil sie sich von ihrem Husten gestört fühlte. Die 42-Jährige wartete nach Angaben der Polizei an einem Pfandautomaten hinter der 51-Jährigen. Diese wollte die hinter ihr anstehende Frau auf das aus ihrer Sicht störende Husten hinweisen. Aus einer Meinungsverschiedenheit heraus beleidigte die Ältere die jüngere Frau zunächst. Dieser folgte laut Polizei eine körperliche Auseinandersetzung: Erst trat die 51-Jährige ihr Opfer, dann schlug sie es. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Beleidigung und eine Anzeige wegen Körperverletzung auf.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wilhelmshaven