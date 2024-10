Stand: 16.10.2024 10:25 Uhr Kirchturm in Bremerhaven brennt aus - hängt Glocke noch sicher?

In Bremerhaven ist in der Nacht zu Mittwoch ein Feuer in einem historischen Kirchturm ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, schlugen beim Eintreffen der Einsatzkräfte an der Dionysiuskirche Flammen aus dem Dach des Turms. Die Einsatzkräfte verhinderten, dass der Brand auf die gesamte Kirche übergriff. Sie retteten auch historische Gegenstände aus der Kirche. Der Turm brannte vollständig aus und kann derzeit nicht betreten werden. Ob die Glocke im Dachgeschoss noch sicher hängt, sollen jetzt Experten prüfen. Wie es zu dem Feuer kam und wie hoch der Schaden ist, ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.10.2024 | 07:30 Uhr