Kinder zerkratzen in Stuhr 20 Autos: 30.000 Euro Schaden

In Stuhr (Landkreis Diepholz) sollen zwei Kinder 20 Autos in einem Wohngebiet zerkratzt haben. Wie die Polizei mitteilt, führten Zeugenaussagen die Ermittlerinnen und Ermittler am Montag zu den beiden Zwölfjährigen. Demnach hatten die beiden Jungen am Freitag und Samstag im Ortsteil Brinkum den Lack und die Scheiben der Autos zerkratzt. Sie verursachten damit einen Schaden von rund 30.000 Euro. Ein Kind, das die Taten beobachtet hatte, hätten sie anschließend bedroht, so die Polizei. Einer der Jungen habe bereits gestanden. Warum die beiden Jungs die Autos beschädigten, ist laut Polizei aber noch nicht klar. Nach Angaben eines Sprechers müssen voraussichtlich die Eltern für die Schäden aufkommen.

