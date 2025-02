Stand: 27.02.2025 14:32 Uhr Kind am Steuer: Neunjährige dreht Runden auf Parkplatz

In Bremerhaven hat am Mittwoch eine Neunjährige ein Auto gelenkt. Wie die Polizei erst am Donnerstag mitteilte, beobachteten ein Fahrlehrer und sein Schüler auf dem Parkplatz an der Stadthalle einen Wagen, bei dem ein Kind am Steuer saß. Die beiden riefen daraufhin die Polizei. Als die Beamten eintrafen, saß die 36-jährige Mutter des Mädchens auf dem Fahrersitz. Das Kind saß auf dem Beifahrersitz. Laut Polizei hatte sich später allerdings herausgestellt, dass die beiden kurz vor dem Eintreffen der Polizei die Plätze getauscht hatten. Zuvor hatte die Neunjährige mehrere Runden auf dem Parkplatz gedreht. Dies ist im öffentlichen Raum jedoch nicht erlaubt. Kurios: Die Polizei hat gegen Mutter und Kind Anzeige erstattet. Welche Konsequenzen sich konkret für die Neunjährige ergeben, müsse die Staatsanwaltschaft entscheiden, sagte ein Polizeisprecher dem NDR.

