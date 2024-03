Stand: 24.03.2024 12:24 Uhr Kellerbrand in Norden: Feuerwehr evakuiert 35 Bewohner

Ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Norden (Landkreis Aurich) hat in der Nacht zu Sonntag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. 35 Menschen mussten nach Angaben eines Feuerwehrsprechers evakuiert werden. Einige von ihnen wurden über Drehleitern aus dem Haus gebracht, weil im Treppenhaus dichter Rauch herrschte. Zwei der Bewohner kamen nach Angaben der Polizei wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Zur Brandursache konnte die Polizei am Sonntagmorgen zunächst keine Angaben machen. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Der Schaden liegt nach Polizeiangaben bei rund 20.000 Euro.

