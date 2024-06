Stand: 13.06.2024 14:55 Uhr Katzenbabys ausgesetzt - Polizei bittet Zeugen um Hinweise

In Wiesmoor (Landkreis Aurich) haben unbekannte Personen mehrere Katzenbabys ausgesetzt. Die vier Kitten waren bereits am Sonntag im Reitscharweg gefunden worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sind die Katzenbabys nur wenige Wochen alt. Wer Hinweise zur Herkunft der Kitten geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Aurich unter der Telefonnummer (04941) 60 62 15 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min